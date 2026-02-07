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  • «Арсенал» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Арсенал» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 16:50
Арсенал
07.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
42' М. Субименди 66' В. Дьекереш 90+3' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
(К) ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
32
Трай Хьюм
(К) ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
20
Мадуэке
9
Жезус
29
Хаверц
3-3-1-1-1
22
Руфс
5
Баллард
15
Альдрете
27
Садики
20
Мукиэле
19
Диарра
17
Рейнилду
28
Ле Фе
7
Тальби
9
Бробби
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
19
Троссард
23
Нергор
23
Нергор
19
Троссард
29
Хаверц
10
Эзе
10
Эзе
29
Хаверц
20
Мадуэке
7
Мартинелли
7
Мартинелли
20
Мадуэке
9
Жезус
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Жезус
27
Садики
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Садики
7
Тальби
14
Мандл
14
Мандл
7
Тальби
9
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
9
Бробби
32
Хьюм
10
Ангуло
10
Ангуло
32
Хьюм
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
Главный тренер
Микель Артета
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Режи Ле Бри
Арсенал
Точно не сыграют
Макс Доумэн
АП
Микель Мерино
ЦП
Букайо Сака
ПВ
Мартин Эдегор
АП
Сандерленд
Точно не сыграют
Бертран Траоре
ПВ
Гранит Джака
ОП
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
1
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
8
Офсайды
3
1
Количество передач
389
408
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.19
xGP (предотвращенные голы)
-1.77
-1.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сандерленда», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Сандерленд»

«Арсенал» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Сандерленд Арсенал
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