07.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-2-2
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
20
Мадуэке
9
Жезус
29
Хаверц
3-3-1-1-1
22
Руфс
5
Баллард
15
Альдрете
27
Садики
20
Мукиэле
19
Диарра
17
Рейнилду
28
Ле Фе
7
Тальби
9
Бробби
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
19
Троссард
23
Нергор
23
Нергор
19
Троссард
29
Хаверц
10
Эзе
10
Эзе
29
Хаверц
20
Мадуэке
7
Мартинелли
7
Мартинелли
20
Мадуэке
9
Жезус
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Жезус
27
Садики
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Садики
7
Тальби
14
Мандл
14
Мандл
7
Тальби
9
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
9
Бробби
32
Хьюм
10
Ангуло
10
Ангуло
32
Хьюм
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
Главный тренер
Микель Артета
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Режи Ле Бри
Арсенал
Точно не сыграют
Сандерленд
Точно не сыграют
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
1
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
8
Офсайды
3
1
Количество передач
389
408
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.19
xGP (предотвращенные голы)
-1.77
-1.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сандерленда», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сандерленд»
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Источник: «Бомбардир»