01.02.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-1-2-1-3
25
Викарио
13
Удогие
3
Дрэгушин
21
Ромеро
36
Палинья
22
Галлахер
28
Биссума
7
Симонс
14
Грей
9
Муани
19
Соланке
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
21
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
20
Силва
33
О'Райли
10
Шерки
9
Холанд
42
Семеньо
19
Соланке
67
Байфилд
67
Байфилд
19
Соланке
21
Ромеро
29
Сарр
29
Сарр
21
Ромеро
28
Биссума
28
Одобер
28
Одобер
28
Биссума
9
Муани
11
Тель
11
Тель
9
Муани
10
Шерки
14
Рейндерс
14
Рейндерс
10
Шерки
21
Айт Нури
6
Гонсалес
6
Гонсалес
21
Айт Нури
20
Силва
47
Фоден
47
Фоден
20
Силва
16
Родри
22
Мармуш
22
Мармуш
16
Родри
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Педро Порро
ПЗ
Ришарлисон
ЦФ
Под вопросом
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
385
578
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.05
2.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»