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  • «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 18:20
Тоттенхэм
01.02.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
53' Д. Соланке 70' Д. Соланке
11' Р. Шерки 44' А. Семеньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
22
Конор Галлахер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
33
Нико О'Райли
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
33
Соуза
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
57
Rio Kyerematen
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
56
Райан МакАйду
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-1-2-1-3
25
Викарио
13
Удогие
3
Дрэгушин
21
Ромеро
36
Палинья
22
Галлахер
28
Биссума
7
Симонс
14
Грей
9
Муани
19
Соланке
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
21
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
20
Силва
33
О'Райли
10
Шерки
9
Холанд
42
Семеньо
19
Соланке
67
Байфилд
67
Байфилд
19
Соланке
21
Ромеро
29
Сарр
29
Сарр
21
Ромеро
28
Биссума
28
Одобер
28
Одобер
28
Биссума
9
Муани
11
Тель
11
Тель
9
Муани
10
Шерки
14
Рейндерс
14
Рейндерс
10
Шерки
21
Айт Нури
6
Гонсалес
6
Гонсалес
21
Айт Нури
20
Силва
47
Фоден
47
Фоден
20
Силва
16
Родри
22
Мармуш
22
Мармуш
16
Родри
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Соуза
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
56
Райан МакАйду
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Педро Порро
ПЗ
Ришарлисон
ЦФ
Под вопросом
Мики ван де Вен
ЦЗ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Жереми Доку
ЦФ
Рубен Диаш
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Савиньо
ПВ
Джон Стоунз
ЦЗ
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
385
578
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.05
2.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм
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