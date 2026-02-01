01.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-2-3-1
1
Вальес
13
Родригес
3
Льоренте
5
Бартра
21
Рока
5
Альтимира
18
Деосса
10
Эз Абде
7
Антони
24
Руйбаль
6
Авила
4-2-2-2
1
Димитриевски
20
Фулкье
15
Джемерт
3
Копете
14
Гайя
24
Угринич
18
Пепелу
11
Риоха
7
Данжума
18
Белтран
9
Дуро
3
Льоренте
16
Гомес
16
Гомес
3
Льоренте
7
Антони
12
Ортис
12
Ортис
7
Антони
5
Альтимира
8
Форнальс
8
Форнальс
5
Альтимира
6
Авила
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Авила
3
Копете
5
Таррега
5
Таррега
3
Копете
18
Пепелу
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Пепелу
18
Белтран
8
Алмейда
8
Алмейда
18
Белтран
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
50
Ivan Corralejo
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
28
Висент Абрил
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
50
Ivan Corralejo
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бетис - Валенсия
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
13
Офсайды
2
1
Количество передач
469
405
Сейвы
3
0
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.9
xGP (предотвращенные голы)
-1.11
-1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Валенсии», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Валенсии»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»