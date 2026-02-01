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  • «Бетис» – «Валенсии»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Бетис» – «Валенсии»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 17:05
Бетис
01.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
23' Л. Авила (П) 88' П. Форнальс
20' Л. Риоха
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
24
Филип Угринич
ЦП
18
Пепелу
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Валенсия
28
Висент Абрил
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Вальес
13
Родригес
3
Льоренте
5
Бартра
21
Рока
5
Альтимира
18
Деосса
10
Эз Абде
7
Антони
24
Руйбаль
6
Авила
4-2-2-2
1
Димитриевски
20
Фулкье
15
Джемерт
3
Копете
14
Гайя
24
Угринич
18
Пепелу
11
Риоха
7
Данжума
18
Белтран
9
Дуро
3
Льоренте
16
Гомес
16
Гомес
3
Льоренте
7
Антони
12
Ортис
12
Ортис
7
Антони
5
Альтимира
8
Форнальс
8
Форнальс
5
Альтимира
6
Авила
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Авила
3
Копете
5
Таррега
5
Таррега
3
Копете
18
Пепелу
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Пепелу
18
Белтран
8
Алмейда
8
Алмейда
18
Белтран
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
50
Ivan Corralejo
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
28
Висент Абрил
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
50
Ivan Corralejo
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлос Корберан
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Эктор Бельерин
ПЗ
Кучо Эрнандес
ЦФ
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Натан
ЦЗ
Родриго Рикельме
ПВ
Валенсия
Точно не сыграют
Хулен Агирресабала
ВР
Тьерри Корреа
ПЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Кристиан Риверо
ВР
Статистика матча Бетис - Валенсия
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
13
Офсайды
2
1
Количество передач
469
405
Сейвы
3
0
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.9
xGP (предотвращенные голы)
-1.11
-1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Валенсии», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Валенсии»

«Бетис» – «Валенсии»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Бетис
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