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Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Валенсии», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Валенсии»