31.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Лидс
Лидс
3-4-1-1
12
Дарлоу
4
Ампаду
4
Стрейк
6
Родон
3
Гудмундссон
18
Сташ
44
Груев
2
Богль
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
4-1-1-2-2
1
Райя
6
Габриэль
2
Салиба
12
Тимбер
5
Хинкапе
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
19
Троссард
29
Хаверц
14
Дьекереш
24
Джастин
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
24
Джастин
11
Ааронсон
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Ааронсон
18
Сташ
29
Гнонто
29
Гнонто
18
Сташ
9
Калверт-Льюин
9
Пироэ
9
Пироэ
9
Калверт-Льюин
44
Груев
19
Окафор
19
Окафор
44
Груев
5
Хинкапе
33
Калафьори
33
Калафьори
5
Хинкапе
19
Троссард
10
Эзе
10
Эзе
19
Троссард
29
Хаверц
8
Эдегор
8
Эдегор
29
Хаверц
20
Мадуэке
7
Мартинелли
7
Мартинелли
20
Мадуэке
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Лидс
Арсенал
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
Точно не сыграют
Под вопросом
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Лидс - Арсенал
1
1
Всего ударов по воротам
3
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
12
Нарушения
10
7
Офсайды
0
1
Количество передач
395
395
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.15
2.19
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Арсенала», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»