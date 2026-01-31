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  • «Лидс» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Лидс» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 16:50
Лидс
31.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Арсенал
27' М. Субименди 38' Н. Мадуэке 69' В. Дьекереш 86' Г. Жезус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
44
Илия Груев
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Габриэль
(К) ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-4-1-1
12
Дарлоу
4
Ампаду
4
Стрейк
6
Родон
3
Гудмундссон
18
Сташ
44
Груев
2
Богль
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
4-1-1-2-2
1
Райя
6
Габриэль
2
Салиба
12
Тимбер
5
Хинкапе
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
19
Троссард
29
Хаверц
14
Дьекереш
24
Джастин
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
24
Джастин
11
Ааронсон
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Ааронсон
18
Сташ
29
Гнонто
29
Гнонто
18
Сташ
9
Калверт-Льюин
9
Пироэ
9
Пироэ
9
Калверт-Льюин
44
Груев
19
Окафор
19
Окафор
44
Груев
5
Хинкапе
33
Калафьори
33
Калафьори
5
Хинкапе
19
Троссард
10
Эзе
10
Эзе
19
Троссард
29
Хаверц
8
Эдегор
8
Эдегор
29
Хаверц
20
Мадуэке
7
Мартинелли
7
Мартинелли
20
Мадуэке
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Лидс
Арсенал
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
Точно не сыграют
Яка Бийол
ЦЗ
Лукас Нмеча
ЦФ
Под вопросом
Даниэль Джеймс
ПВ
Арсенал
Точно не сыграют
Макс Доумэн
АП
Статистика матча Лидс - Арсенал
1
1
Всего ударов по воротам
3
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
12
Нарушения
10
7
Офсайды
0
1
Количество передач
395
395
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.15
2.19
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Арсенала», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс»«Арсенал»

«Лидс» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Лидс
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