28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
3-1-1-3-2
13
Кепа
33
Калафьори
3
Москера
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
16
Нергор
11
Мартинелли
10
Эзе
20
Мадуэке
29
Хаверц
14
Дьекереш
3-3-1-2
77
Анарбеков
80
Сорокин
14
Мартынович
25
Широбоков
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
18
Глейзер
7
Жоржинью
26
Эдмилсон
33
Калафьори
16
Нергор
16
Нергор
29
Хаверц
14
Дьекереш
9
Жезус
11
Мартинелли
3
Мата
18
Глейзер
26
Эдмилсон
20
Тапалов
7
Жоржинью
Остались в запасе
Арсенал
Кайрат
35
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
41
Danila Buch
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Арсенал - Кайрат
1
1
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
584
303
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
69
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
4.06
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кайрата», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»