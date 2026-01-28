Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Арсенал» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:29
Арсенал
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 2
Завершен
Кайрат
3' В. Дьекереш 15' К. Хаверц 36' Г. Мартинелли
7' Жоржинью (П) 90+3' Рикардиньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
(К) ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
80
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
26
Эдмилсон
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Арсенал
35
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
72
Ife Ibrahim
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
81
Brando Bailey-Joseph
ЦФ
Кайрат
41
Danila Buch
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
99
Рикардиньо
ЦФ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Кепа
33
Калафьори
3
Москера
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
16
Нергор
11
Мартинелли
10
Эзе
20
Мадуэке
29
Хаверц
14
Дьекереш
3-3-1-2
77
Анарбеков
80
Сорокин
14
Мартынович
25
Широбоков
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
18
Глейзер
7
Жоржинью
26
Эдмилсон
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
16
Нергор
72
72
16
Нергор
29
Хаверц
8
Эдегор
8
Эдегор
29
Хаверц
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
11
Мартинелли
81
81
11
Мартинелли
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
18
Глейзер
4
Касабулат
4
Касабулат
18
Глейзер
26
Эдмилсон
55
Громыко
55
Громыко
26
Эдмилсон
20
Тапалов
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
20
Тапалов
7
Жоржинью
89
Багдат
89
Багдат
7
Жоржинью
Остались в запасе
Арсенал
Кайрат
35
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
41
Danila Buch
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
41
Danila Buch
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Арсенал
Точно не сыграют
Макс Доумэн
АП
Микель Мерино
ЦП
Деклан Райс
ОП
Вильям Салиба
ЦЗ
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Под вопросом
Риккардо Калафьори
ЛЗ
Кайрат
Точно не сыграют
Султан Аскаров
ЦЗ
Яакко Оксанен
ЦП
Дастан Сатпаев
ЦФ
Егор Ткаченко
ПЗ
Ян Труфанов
ЦФ
Азамат Туякбаев
АП
S. Zeballos
Статистика матча Арсенал - Кайрат
1
1
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
584
303
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
69
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
4.06
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кайрата», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кайрат»

«Арсенал» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Лига чемпионов
