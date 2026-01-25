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  • «Ювентус» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Ювентус» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 18:50
Ювентус
25.01.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
22' Д. Дэвид 77' К. Йылдыз 86' Ф. Костич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
49
Raffaele Huli
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
3-2-2-2-1
1
Мерет
3
Гутьеррес
15
Жуан
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
37
Спинаццола
68
Лоботка
8
Мактоминей
11
Эльмас
26
Вергара
19
Хойлунд
7
Консейсау
32
Кабаль
32
Кабаль
7
Консейсау
10
Йылдыз
4
Гатти
4
Гатти
10
Йылдыз
5
Локателли
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
5
Локателли
15
Дэвид
21
Миретти
21
Миретти
15
Дэвид
20
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
20
Камбьясо
3
Гутьеррес
17
Беукема
17
Беукема
3
Гутьеррес
11
Эльмас
23
Гиоване
23
Гиоване
11
Эльмас
26
Вергара
9
Лукаку
9
Лукаку
26
Вергара
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
49
Raffaele Huli
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
49
Raffaele Huli
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
Точно не сыграют
Аркадиуш Милик
ЦФ
Даниэле Ругани
ЦЗ
Душан Влахович
ЦФ
Наполи
Точно не сыграют
Франк Ангисса
ЦП
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Билли Гилмор
ЦП
Маттео Политано
ПВ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Паскуале Маццокки
ПЗ
Под вопросом
Ваня Милинкович-Савич
ВР
Статистика матча Ювентус - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
21
11
Офсайды
1
1
Количество передач
446
612
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-1.53
-1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Наполи», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи»

«Ювентус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Ювентус
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