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  • «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 18:20
Арсенал
25.01.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
29' Л. Мартинес (АГ) 84' М. Мерино
37' Б. Мбемо 50' П. Доргу 87' М. Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
3-3-1-3
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
17
Доргу
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
5
Хинкапе
4
Уайт
4
Уайт
5
Хинкапе
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
36
Субименди
10
Эзе
10
Эзе
36
Субименди
19
Троссард
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Троссард
9
Жезус
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Жезус
16
Диалло
3
Мазрауи
3
Мазрауи
16
Диалло
19
Мбемо
10
Кунья
10
Кунья
19
Мбемо
17
Доргу
30
Шешко
30
Шешко
17
Доргу
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Майкл Кэррик
Арсенал
Точно не сыграют
Макс Доумэн
АП
Под вопросом
Риккардо Калафьори
ЛЗ
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
443
364
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Манчестера Юнайтед», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал
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