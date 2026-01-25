25.01.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
3-3-1-3
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
17
Доргу
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
5
Хинкапе
4
Уайт
4
Уайт
5
Хинкапе
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
36
Субименди
10
Эзе
10
Эзе
36
Субименди
19
Троссард
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Троссард
9
Жезус
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Жезус
16
Диалло
3
Мазрауи
3
Мазрауи
16
Диалло
19
Мбемо
10
Кунья
10
Кунья
19
Мбемо
17
Доргу
30
Шешко
30
Шешко
17
Доргу
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Майкл Кэррик
Арсенал
Точно не сыграют
Под вопросом
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
443
364
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Манчестера Юнайтед», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»
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Источник: «Бомбардир»