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  • «Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 19:20
Борнмут
24.01.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
26' Эванилсон 33' А. Хименес 90+5' А. Адли
45' В. ван Дейк 80' Д. Собослаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Алекс Скотт
АП
21
Амин Адли
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Борнмут
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
10
Райан Кристи
АП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
22
Уго Экитике
ПВ
3-2-1-2-2
1
Петрович
15
Смит
5
Хилл
5
Сенеси
3
Трюффер
20
Хименес
10
Кук
8
Скотт
22
Крупи
9
Эванилсон
21
Адли
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
2
Гомес
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
7
Вирц
20
Хименес
27
Тот
27
Тот
20
Хименес
22
Крупи
10
Кристи
10
Кристи
22
Крупи
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
2
Гомес
3
Эндо
3
Эндо
2
Гомес
30
Фримпонг
21
Джонс
21
Джонс
30
Фримпонг
18
Гакпо
73
Нгумоха
73
Нгумоха
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
22
Экитике
22
Экитике
10
Мак Аллистер
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
17
Фрэйзер Форстер
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Арне Слот
Борнмут
Точно не сыграют
Дэвид Брукс
ПВ
Маркус Тавернье
ЛВ
Тайлер Адамс
ОП
Matai Akinmboni
ЦЗ
Уилл Деннис
ВР
Бен Доук
ПВ
Джастин Клюйверт
ЛВ
Хулио Солер
ЛЗ
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Александер Исак
ЦФ
Ибраима Конате
ЦЗ
Джованни Леони
ЦЗ
Калум Скэнлон
ЛЗ
Под вопросом
Федерико Кьеза
ЛВ
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
1
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
7
7
Количество передач
298
616
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-1.5
-1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Ливерпуля», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Ливерпуль»

«Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Борнмут
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