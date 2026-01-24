24.01.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
3-2-1-2-2
1
Петрович
15
Смит
5
Хилл
5
Сенеси
3
Трюффер
20
Хименес
10
Кук
8
Скотт
22
Крупи
9
Эванилсон
21
Адли
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
2
Гомес
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
7
Вирц
20
Хименес
27
Тот
27
Тот
20
Хименес
22
Крупи
10
Кристи
10
Кристи
22
Крупи
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
2
Гомес
3
Эндо
3
Эндо
2
Гомес
30
Фримпонг
21
Джонс
21
Джонс
30
Фримпонг
18
Гакпо
73
Нгумоха
73
Нгумоха
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
22
Экитике
22
Экитике
10
Мак Аллистер
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
17
Фрэйзер Форстер
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Арне Слот
Борнмут
Точно не сыграют
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Александер Исак
ЦФ
Ибраима Конате
ЦЗ
Джованни Леони
ЦЗ
Калум Скэнлон
ЛЗ
Под вопросом
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
1
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
7
7
Количество передач
298
616
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-1.5
-1.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Ливерпуля», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»