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  • «Байер» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Байер» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 16:20
Байер
24.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
37' Л. Васкес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Патрис Чович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
3-2-3-2
28
Бласвих
22
Гримальдо
5
Баде
4
Куанса
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
30
Маза
17
Васкес
17
Поку
14
Шик
4-2-3-1
1
Бакхаус
31
Кулибали
32
Фридль
5
Пипер
28
Сугавара
6
Стаге
14
Линен
22
Шмидт
10
Шмид
17
Груль
11
Нджинма
30
Маза
13
Артур
13
Артур
30
Маза
17
Васкес
6
Фернандес
6
Фернандес
17
Васкес
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
17
Поку
10
Тилльман
10
Тилльман
17
Поку
5
Пипер
6
Малатини
6
Малатини
5
Пипер
22
Шмидт
2
Деман
2
Деман
22
Шмидт
28
Сугавара
9
Топп
9
Топп
28
Сугавара
17
Груль
17
Милошевич
17
Милошевич
17
Груль
Остались в запасе
Байер
Вердер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Хорст Штеффен
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
Нейтан Телла
ПВ
Вердер
Точно не сыграют
Феликс Агу
ПЗ
Виктор Бонифаци
ЦФ
Никлас Штарк
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Под вопросом
Леонардо Биттенкурт
АП
Статистика матча Байер - Вердер
2
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
551
555
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
2.55
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вердера», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вердер»

«Байер» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Байер
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