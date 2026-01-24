24.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-2-3-2
28
Бласвих
22
Гримальдо
5
Баде
4
Куанса
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
30
Маза
17
Васкес
17
Поку
14
Шик
4-2-3-1
1
Бакхаус
31
Кулибали
32
Фридль
5
Пипер
28
Сугавара
6
Стаге
14
Линен
22
Шмидт
10
Шмид
17
Груль
11
Нджинма
30
Маза
13
Артур
13
Артур
30
Маза
17
Васкес
6
Фернандес
6
Фернандес
17
Васкес
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
17
Поку
10
Тилльман
10
Тилльман
17
Поку
5
Пипер
6
Малатини
6
Малатини
5
Пипер
22
Шмидт
2
Деман
2
Деман
22
Шмидт
28
Сугавара
9
Топп
9
Топп
28
Сугавара
17
Груль
17
Милошевич
17
Милошевич
17
Груль
Остались в запасе
Байер
Вердер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Хорст Штеффен
Байер
Точно не сыграют
Вердер
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Байер - Вердер
2
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
551
555
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
2.55
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вердера», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»