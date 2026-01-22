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  • «Сельта» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Сельта» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 21:50
Сельта
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
1' В. Сведберг 69' К. Старфельт
86' О. Жиру
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Оливье Жиру
(К) ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
50
Thomas Sajous
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
3-2-3-2
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
17
Руэда
5
Сотело
8
Роман
19
Сведберг
10
Аспас
7
Иглесиас
3-1-2-4
1
Эзер
12
Менье
4
Александро
15
Перро
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
9
Жиру
3
Нгой
20
Коррея
80
17
Руэда
23
Ристич
23
Ристич
17
Руэда
10
Аспас
5
Каррейра
5
Каррейра
10
Аспас
30
Мингеса
23
Альварес
23
Альварес
30
Мингеса
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
80
24
Вердонк
24
Вердонк
80
6
Бенталеб
2
Манди
2
Манди
6
Бенталеб
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
20
Коррея
35
Диауне
35
Диауне
20
Коррея
4
Александро
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
4
Александро
Остались в запасе
Сельта
Лилль
25
Иван Вильяр
ВР
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
16
Арно Бодар
ВР
50
Thomas Sajous
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
50
Thomas Sajous
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Бруно Женезио
Сельта
Точно не сыграют
Тадео Альенде
ПВ
Илаш Мориба
ЦП
Лука де ла Торре
ЦП
Джозеф Айду
ЦЗ
Карлос Домингес
ЦЗ
Лилль
Точно не сыграют
Бенжамин Андре
ЦП
Айюб Буадди
АП
Андре Гомеш
ЦП
Усман Туре
ЦЗ
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Статистика матча Сельта - Лилль
4
1
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
11
Офсайды
2
3
Количество передач
221
607
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
90
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Лилля», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Лилль»

«Сельта» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лилль Сельта
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