22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-2
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
17
Руэда
5
Сотело
8
Роман
19
Сведберг
10
Аспас
7
Иглесиас
3-1-2-4
1
Эзер
12
Менье
4
Александро
15
Перро
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
9
Жиру
3
Нгой
20
Коррея
80
17
Руэда
23
Ристич
23
Ристич
17
Руэда
10
Аспас
5
Каррейра
5
Каррейра
10
Аспас
30
Мингеса
23
Альварес
23
Альварес
30
Мингеса
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
80
24
Вердонк
24
Вердонк
80
6
Бенталеб
2
Манди
2
Манди
6
Бенталеб
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
20
Коррея
35
Диауне
35
Диауне
20
Коррея
4
Александро
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
4
Александро
Остались в запасе
Сельта
Лилль
25
Иван Вильяр
ВР
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
16
Арно Бодар
ВР
50
Thomas Sajous
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
50
Thomas Sajous
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Бруно Женезио
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Лилль
4
1
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
11
Офсайды
2
3
Количество передач
221
607
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
90
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Лилля», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Лилль»
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Источник: «Бомбардир»