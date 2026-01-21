21.01.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-2-3-1
77
Кочальски
13
Мустафазаде
81
Медина
1
Силва
35
Бикальо
10
Зубир
8
Янкович
11
Дуран
11
Андраде
9
Монтиэль
44
Джафаргулиев
3-3-1-2-1
40
Сантос
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
11
Браун
15
Ларссон
20
Доан
7
Кнауфф
42
Узун
9
Монтиэль
21
Кащук
21
Кащук
9
Монтиэль
11
Андраде
7
Аддаи
7
Аддаи
11
Андраде
11
Дуран
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
11
Дуран
20
Доан
8
Шаиби
8
Шаиби
20
Доан
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
42
Узун
27
Гетце
27
Гетце
42
Узун
34
Коллинс
29
29
34
Коллинс
Остались в запасе
Карабах
Айнтрахт
1
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
45
Marvin Dills
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
45
Marvin Dills
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Карабах - Айнтрахт
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
578
418
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Айнтрахта», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Айнтрахт»
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Источник: «Бомбардир»