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  • «Карабах» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Карабах» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 19:35
Карабах
21.01.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
4' К. Дуран 80' К. Дуран 90+4' Б. Мустафазаде
10' Д. Узун 78' Ф. Шаиби (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Эммануэль Аддаи
ПВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
45
Marvin Dills
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Alexander Staff
ЦФ
3-1-2-3-1
77
Кочальски
13
Мустафазаде
81
Медина
1
Силва
35
Бикальо
10
Зубир
8
Янкович
11
Дуран
11
Андраде
9
Монтиэль
44
Джафаргулиев
3-3-1-2-1
40
Сантос
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
11
Браун
15
Ларссон
20
Доан
7
Кнауфф
42
Узун
9
Монтиэль
21
Кащук
21
Кащук
9
Монтиэль
11
Андраде
7
Аддаи
7
Аддаи
11
Андраде
11
Дуран
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
11
Дуран
20
Доан
8
Шаиби
8
Шаиби
20
Доан
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
42
Узун
27
Гетце
27
Гетце
42
Узун
34
Коллинс
29
29
34
Коллинс
Остались в запасе
Карабах
Айнтрахт
1
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
45
Marvin Dills
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
45
Marvin Dills
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Альберт Риера
Карабах
Точно не сыграют
Кади Боржес
АП
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
Амин Рзаев
ЛЗ
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Айнтрахт
Точно не сыграют
Love Arrhov
ЦП
Миши Батшуайи
ЦФ
Элиас Баум
ПЗ
Жонатан Буркардт
ЦФ
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Арно Калимуэндо
ЦФ
Кеита Косуги
ЛЗ
Тимоти Чендлер
ПЗ
Статистика матча Карабах - Айнтрахт
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
578
418
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Айнтрахта», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах»«Айнтрахт»

«Карабах» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов
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