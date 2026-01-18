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  • Сенегал – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Сенегал – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 20:50
Сенегал
18.01.2026, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, Финал
0 : 3
Тех. поражение
Марокко
94' П. Гуйе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Браим Диас
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Шейх Сабали
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
7
Илиас Акомах
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Хамза Игамане
ЦФ
4-2-2-2
16
Менди
25
Диуф
2
Сарр
19
Ниахате
24
Менди
5
Гуйе
26
Гуйе
8
Камара
13
Ндиайе
10
Мане
11
Джексон
4-2-3-1
1
Буну
3
Мазрауи
2
Хакими
5
Агер
25
Масина
24
Эль-Айнауи
11
Сайбари
10
Диас
23
Эль-Ханнус
17
Эз Абде
20
Эль-Кааби
24
Менди
4
Сек
4
Сек
24
Менди
25
Диуф
14
Якобс
14
Якобс
25
Диуф
13
Ндиайе
20
Мбайе
20
Мбайе
13
Ндиайе
8
Камара
18
Сарр
18
Сарр
8
Камара
11
Джексон
12
Ндиайе
12
Ндиайе
11
Джексон
11
Сайбари
26
Салах-Эддин
26
Салах-Эддин
11
Сайбари
25
Масина
18
Эль-Ямик
18
Эль-Ямик
25
Масина
23
Эль-Ханнус
18
Таргаллин
18
Таргаллин
23
Эль-Ханнус
10
Диас
7
Акомах
7
Акомах
10
Диас
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
3
Мазрауи
7
Игамане
7
Игамане
3
Мазрауи
Остались в запасе
Сенегал
Марокко
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
21
Шейх Сабали
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
22
Усейну Нианг
ЛФ
9
Булайе Диа
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
12
Мунир Моанд
ВР
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
21
Шейх Сабали
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
22
Усейну Нианг
ЛФ
9
Булайе Диа
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Мохамед Уаби
Статистика матча Сенегал - Марокко
5
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
10
Нарушения
25
17
Офсайды
1
1
Количество передач
478
461
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча Сенегал против Марокко, финал Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – «Рома»

Сенегал – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Марокко Сенегал
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