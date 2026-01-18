18.01.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
Лечче
4-1-2-3
16
Меньян
2
Эступиньян
5
Де Винтер
46
Габбиа
23
Томори
30
Яшари
21
Риччи
12
Рабьо
27
Леау
56
Салемакерс
11
Пулишич
4-3-2-1
30
Фальконе
44
Габриэль
16
Гандельман
5
Зиберт
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
3
Ндаба
50
Пьеротти
23
Соттиль
9
Штулич
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
30
Яшари
14
Модрич
14
Модрич
30
Яшари
21
Риччи
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Риччи
27
Леау
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Леау
11
Пулишич
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Пулишич
20
Рамадани
14
Мале
14
Мале
20
Рамадани
9
Штулич
20
Моренте
20
Моренте
9
Штулич
25
Галло
11
Н'Дри
11
Н'Дри
25
Галло
23
Соттиль
19
Банда
19
Банда
23
Соттиль
Остались в запасе
Милан
Лечче
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Милан - Лечче
1
1
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
11
Офсайды
6
0
Количество передач
691
311
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
3.4
0.17
xGP (предотвращенные голы)
2.22
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Лечче», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»