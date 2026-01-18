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  • «Милан» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Милан» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 21:35
Милан
18.01.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
76' Н. Фуллкруг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
4-1-2-3
16
Меньян
2
Эступиньян
5
Де Винтер
46
Габбиа
23
Томори
30
Яшари
21
Риччи
12
Рабьо
27
Леау
56
Салемакерс
11
Пулишич
4-3-2-1
30
Фальконе
44
Габриэль
16
Гандельман
5
Зиберт
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
3
Ндаба
50
Пьеротти
23
Соттиль
9
Штулич
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
30
Яшари
14
Модрич
14
Модрич
30
Яшари
21
Риччи
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Риччи
27
Леау
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Леау
11
Пулишич
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Пулишич
20
Рамадани
14
Мале
14
Мале
20
Рамадани
9
Штулич
20
Моренте
20
Моренте
9
Штулич
25
Галло
11
Н'Дри
11
Н'Дри
25
Галло
23
Соттиль
19
Банда
19
Банда
23
Соттиль
Остались в запасе
Милан
Лечче
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Милан - Лечче
1
1
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
11
Офсайды
6
0
Количество передач
691
311
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
3.4
0.17
xGP (предотвращенные голы)
2.22
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Лечче», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Лечче»

«Милан» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Милан
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