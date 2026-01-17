17.01.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-1-3-2
1
Вальес
5
Бартра
4
Натан
16
Гомес
21
Рока
5
Альтимира
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
7
Антони
3-1-2-2-2
1
Жуниор
6
Наварро
8
Фойт
23
Педраса
12
Вейга
14
Комесанья
10
Парехо
17
Бьюкенан
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Морено
7
Антони
12
Ортис
12
Ортис
7
Антони
6
Авила
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Авила
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
6
Наварро
15
Моуриньо
15
Моуриньо
6
Наварро
10
Молейро
16
16
10
Молейро
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
17
Бьюкенан
7
Перес
7
Перес
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
28
Дани Перес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
28
Дани Перес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Вильярреал
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
13
Офсайды
4
3
Количество передач
543
356
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Вильярреала», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»