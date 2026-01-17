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  • «Бетис» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Бетис» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 21:50
Бетис
17.01.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
57' А. Руйбаль 83' П. Форнальс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
28
Дани Перес
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
16
Carlos Macia
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
21
Тани Олувасейи
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Вальес
5
Бартра
4
Натан
16
Гомес
21
Рока
5
Альтимира
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
7
Антони
3-1-2-2-2
1
Жуниор
6
Наварро
8
Фойт
23
Педраса
12
Вейга
14
Комесанья
10
Парехо
17
Бьюкенан
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Морено
7
Антони
12
Ортис
12
Ортис
7
Антони
6
Авила
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Авила
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
6
Наварро
15
Моуриньо
15
Моуриньо
6
Наварро
10
Молейро
16
16
10
Молейро
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
17
Бьюкенан
7
Перес
7
Перес
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
28
Дани Перес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
28
Дани Перес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Вильярреал
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
13
Офсайды
4
3
Количество передач
543
356
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Вильярреала», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Вильярреал»

«Бетис» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Бетис
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