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  • «Ливерпуль» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Ливерпуль» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 16:50
Ливерпуль
17.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
42' Ф. Вирц
65' М. Эдвардс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Бернли
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
12
Флорентину
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Бернли
1
Макс Вайсс
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
38
Гравенберх
21
Джонс
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
4-2-1-1-2
39
Дубравка
2
Уокер
6
Хамфрис
4
Туанзебе
23
Пирес
18
Угочукву
12
Флорентину
3
Эстеве
10
Эдвардс
19
Энтони
27
Броя
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
18
Гакпо
73
Нгумоха
73
Нгумоха
18
Гакпо
21
Джонс
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Джонс
3
Эстеве
18
Экдаль
18
Экдаль
3
Эстеве
18
Угочукву
29
Лорент
29
Лорент
18
Угочукву
10
Эдвардс
28
Меджбри
28
Меджбри
10
Эдвардс
27
Броя
9
Фостер
9
Фостер
27
Броя
12
Флорентину
17
Чауна
17
Чауна
12
Флорентину
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
25
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
1
Макс Вайсс
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
1
2
Всего ударов по воротам
32
7
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
8
10
Офсайды
1
2
Количество передач
728
275
Сейвы
1
8
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
3.18
0.4
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Бернли», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Бернли»

«Ливерпуль» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Бернли Ливерпуль
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