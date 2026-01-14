14.01.2026, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-2-2
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
3
Фофана
34
Ачампонг
17
Сантос
17
Фернандес
7
Нету
41
Эстевао
9
Гиу
9
Педро
4-1-1-3-1
13
Кепа
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
14
Дьекереш
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
34
Ачампонг
3
Фофана
21
Хато
21
Хато
3
Фофана
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
17
Кукурелья
9
Гиу
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Гиу
9
Педро
29
Меука
29
Меука
9
Педро
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
41
Райс
29
Хаверц
29
Хаверц
41
Райс
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Челси
Арсенал
1
Филип Йоргенсен
ВР
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Давид Райя
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
4
4
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
9
Нарушения
12
14
Офсайды
4
2
Количество передач
495
356
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенала», 1/2 Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»