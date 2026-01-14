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  • «Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

«Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

14 января, 21:50
Челси
14.01.2026, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Арсенал
57' А. Гарначо 83' А. Гарначо
7' Б. Уайт 49' В. Дьекереш 71' М. Субименди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
41
Эстевао
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Арсенал
13
Кепа
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Шумаира Меука
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-2-2-2
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
3
Фофана
34
Ачампонг
17
Сантос
17
Фернандес
7
Нету
41
Эстевао
9
Гиу
9
Педро
4-1-1-3-1
13
Кепа
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
14
Дьекереш
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
34
Ачампонг
3
Фофана
21
Хато
21
Хато
3
Фофана
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
17
Кукурелья
9
Гиу
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Гиу
9
Педро
29
Меука
29
Меука
9
Педро
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
41
Райс
29
Хаверц
29
Хаверц
41
Райс
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Челси
Арсенал
1
Филип Йоргенсен
ВР
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Давид Райя
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
4
4
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
9
Нарушения
12
14
Офсайды
4
2
Количество передач
495
356
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенала», 1/2 Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Арсенал»

«Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Арсенал Челси
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