Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

«Интер» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

14 января, 21:35
Интер
14.01.2026, среда, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
78' Ф. Пио Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
23
Николо Барелла
(К) ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
15
Ачерби
95
Бастони
25
Аканджи
17
Диуф
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
14
Бонни
3-2-2-2-1
30
Фальконе
5
Зиберт
44
Габриэль
16
Гандельман
17
Вейга
25
Галло
29
Кулибали
14
Мале
50
Пьеротти
23
Соттиль
9
Штулич
9
Тюрам
8
Сучич
8
Сучич
9
Тюрам
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
17
Диуф
11
Энрике
11
Энрике
17
Диуф
22
Мхитарян
10
Мартинес
10
Мартинес
22
Мхитарян
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Мале
7
Сала
7
Сала
14
Мале
16
Гандельман
77
Каба
77
Каба
16
Гандельман
23
Соттиль
20
Моренте
20
Моренте
23
Соттиль
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
Остались в запасе
Интер
Лечче
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Интер - Лечче
2
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
14
Офсайды
3
1
Количество передач
516
253
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
64
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.48
xGP (предотвращенные голы)
1.06
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лечче», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лечче»

«Интер» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Интер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+