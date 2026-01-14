14.01.2026, среда, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
15
Ачерби
95
Бастони
25
Аканджи
17
Диуф
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
14
Бонни
3-2-2-2-1
30
Фальконе
5
Зиберт
44
Габриэль
16
Гандельман
17
Вейга
25
Галло
29
Кулибали
14
Мале
50
Пьеротти
23
Соттиль
9
Штулич
9
Тюрам
8
Сучич
8
Сучич
9
Тюрам
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
17
Диуф
11
Энрике
11
Энрике
17
Диуф
22
Мхитарян
10
Мартинес
10
Мартинес
22
Мхитарян
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Мале
7
Сала
7
Сала
14
Мале
16
Гандельман
77
Каба
77
Каба
16
Гандельман
23
Соттиль
20
Моренте
20
Моренте
23
Соттиль
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
Остались в запасе
Интер
Лечче
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Интер - Лечче
2
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
14
Офсайды
3
1
Количество передач
516
253
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
64
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.48
xGP (предотвращенные голы)
1.06
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лечче», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»