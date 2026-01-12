12.01.2026, понедельник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
3-3-1-2-1
17
19
Эрнандес
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
6
Аль-Давсари
8
Невеш
88
Аль-Ями
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
29
Нуньес
3-1-1-3-2
1
Аль-Акиди
12
Аль-Бушал
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
23
Яхья
21
Коман
79
Феликс
7
Роналду
24
Аль-Харби
4
Мари
4
Мари
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
29
Нуньес
27
Мандаш
27
Мандаш
29
Нуньес
10
Малком
38
Леонардо
38
Леонардо
10
Малком
20
Габриэль
61
61
20
Габриэль
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
3
Симакан
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
3
Симакан
7
Роналду
20
Уэсли
20
Уэсли
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Наср
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Наср
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
11
Офсайды
3
4
Количество передач
412
371
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Насра», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»