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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

12 января, 19:20
Аль-Хиляль
12.01.2026, понедельник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Наср
57' С. Аль-Давсари (П) 81' М. Канно 90+2' Р. Невеш (П)
42' К. Роналду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Наср
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
6
Саад Аль-Нассер
АП
20
Уэсли
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
3-3-1-2-1
17
19
Эрнандес
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
6
Аль-Давсари
8
Невеш
88
Аль-Ями
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
29
Нуньес
3-1-1-3-2
1
Аль-Акиди
12
Аль-Бушал
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
23
Яхья
21
Коман
79
Феликс
7
Роналду
24
Аль-Харби
4
Мари
4
Мари
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
29
Нуньес
27
Мандаш
27
Мандаш
29
Нуньес
10
Малком
38
Леонардо
38
Леонардо
10
Малком
20
Габриэль
61
61
20
Габриэль
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
3
Симакан
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
3
Симакан
7
Роналду
20
Уэсли
20
Уэсли
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Наср
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Наср
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
11
Офсайды
3
4
Количество передач
412
371
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Насра», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Аль-Наср»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Хиляль
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