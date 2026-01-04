04.01.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-3-3
1
Куртуа
18
Каррерас
22
Рюдигер
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
11
Родриго
7
Гарсия
4-1-1-3-1
1
Вальес
12
Ортис
5
Бартра
4
Натан
13
Родригес
21
Рока
18
Деосса
24
Руйбаль
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
7
Гарсия
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Гарсия
22
Рюдигер
23
Менди
23
Менди
22
Рюдигер
14
Чуамени
25
Себальос
25
Себальос
14
Чуамени
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
7
Винисиус
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Винисиус
12
Ортис
2
Бельерин
2
Бельерин
12
Ортис
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
18
Деосса
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
18
Деосса
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
24
Руйбаль
17
Рикельме
17
Рикельме
24
Руйбаль
Остались в запасе
Реал
Бетис
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
639
403
Сейвы
4
4
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.94
1.06
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Бетиса», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»