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  • «Реал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Реал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 17:05
Реал
04.01.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
5 : 1
Завершен
Бетис
20' Г. Гарсия 50' Г. Гарсия 56' Р. Асенсио 82' Г. Гарсия 90+3' Ф. Гарсия
66' К. Эрнандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
27
Тиаго Питарч
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
3-1-3-3
1
Куртуа
18
Каррерас
22
Рюдигер
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
11
Родриго
7
Гарсия
4-1-1-3-1
1
Вальес
12
Ортис
5
Бартра
4
Натан
13
Родригес
21
Рока
18
Деосса
24
Руйбаль
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
7
Гарсия
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Гарсия
22
Рюдигер
23
Менди
23
Менди
22
Рюдигер
14
Чуамени
25
Себальос
25
Себальос
14
Чуамени
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
7
Винисиус
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Винисиус
12
Ортис
2
Бельерин
2
Бельерин
12
Ортис
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
18
Деосса
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
18
Деосса
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
24
Руйбаль
17
Рикельме
17
Рикельме
24
Руйбаль
Остались в запасе
Реал
Бетис
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
639
403
Сейвы
4
4
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.94
1.06
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Бетиса», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Бетис»

«Реал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Реал
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