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  • «Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 18:50
Аталанта
30.11.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
41' О. Коссуну 52' А. Лукман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
19
Симон Сом
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
29
Никколо Фортини
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
31
Коссуну
4
Хин
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
11
Лукман
9
Скамакка
3-4-1-2
43
Де Хеа
3
Раньери
5
Понграчич
4
Мари
20
Додо
8
Мандрагора
19
Сом
65
Паризи
44
Фаджоли
91
Пикколи
9
Кен
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
4
Хин
23
Колашинац
23
Колашинац
4
Хин
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
4
Мари
15
Комуццо
15
Комуццо
4
Мари
20
Додо
29
Фортини
29
Фортини
20
Додо
19
Сом
27
Ндур
27
Ндур
19
Сом
91
Пикколи
7
Ричардсон
7
Ричардсон
91
Пикколи
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
1
3
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
10
Офсайды
2
1
Количество передач
431
466
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
13
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.58
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Фиорентины», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Фиорентина»

«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Аталанта
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