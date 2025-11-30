30.11.2025, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-1-1-3-1
23
Ареоля
25
Диуф
15
Мавропанос
20
Тодибо
29
Ван-Биссака
8
Поттс
27
Магасса
11
Пакета
18
Фернандеш
20
Боуэн
13
Уилсон
4-2-3-1
1
Алиссон
2
Гомес
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
7
Вирц
8
Собослаи
18
Гакпо
9
Исак
8
Поттс
28
Соучек
28
Соучек
8
Поттс
27
Магасса
31
Гилерме
31
Гилерме
27
Магасса
13
Уилсон
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
13
Уилсон
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
7
Вирц
21
Джонс
21
Джонс
7
Вирц
9
Исак
22
Экитике
22
Экитике
9
Исак
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Количество передач
380
515
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ливерпуля», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»