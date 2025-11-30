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  • «Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 15:55
Вест Хэм
30.11.2025, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
60' А. Исак 90+2' К. Гакпо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
25
Диуф
15
Мавропанос
20
Тодибо
29
Ван-Биссака
8
Поттс
27
Магасса
11
Пакета
18
Фернандеш
20
Боуэн
13
Уилсон
4-2-3-1
1
Алиссон
2
Гомес
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
7
Вирц
8
Собослаи
18
Гакпо
9
Исак
8
Поттс
28
Соучек
28
Соучек
8
Поттс
27
Магасса
31
Гилерме
31
Гилерме
27
Магасса
13
Уилсон
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
13
Уилсон
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
7
Вирц
21
Джонс
21
Джонс
7
Вирц
9
Исак
22
Экитике
22
Экитике
9
Исак
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Количество передач
380
515
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ливерпуля», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ливерпуль»

«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Вест Хэм
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