27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
Лига конференций, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-3-1-1
43
Де Хеа
65
Паризи
5
Понграчич
15
Комуццо
3
Раньери
8
Мандрагора
29
Фортини
41
Кавилья
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
7
Джеко
4-1-3-2
1
Стракоша
12
Рота
2
Мукуди
44
Релваш
3
Пилиос
18
Марин
11
Койта
37
Перейра
25
Пинеда
9
Йович
8
Гачинович
65
Паризи
60
Куадио
60
Куадио
65
Паризи
3
Раньери
2
Вити
2
Вити
3
Раньери
29
Фортини
10
Фаццини
10
Фаццини
29
Фортини
41
Кавилья
44
Фаджоли
44
Фаджоли
41
Кавилья
27
Ндур
9
Кен
9
Кен
27
Ндур
Зини
29
Пенрис
29
Пенрис
Зини
8
Гачинович
8
Груйич
8
Груйич
8
Гачинович
37
Перейра
20
Манталос
20
Манталос
37
Перейра
11
Койта
90
Зини
90
Зини
11
Койта
Остались в запасе
Фиорентина
АЕК
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
34
Christos Kosidis
ЦЗ
6
K. Chrysopoulos
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
34
Christos Kosidis
ЦЗ
6
K. Chrysopoulos
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Фиорентина - АЕК
3
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
16
Офсайды
3
1
Количество передач
470
441
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.95
xGP (предотвращенные голы)
1.65
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «АЕК», 4-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «АЕК»
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Источник: «Бомбардир»