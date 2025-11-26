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  • «Ливерпуль» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Ливерпуль» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 21:50
Ливерпуль
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 4
Завершен
ПСВ
16' Д. Собослаи
6' И. Перишич (П) 56' Г. Тил 73' К. Дриух 90+1' К. Дриух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
32
Матей Коварж
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Йерди Схаутен
(К) ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
27
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
9
Александер Исак
ЦФ
ПСВ
1
Ник Олий
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-3-3-1
25
Мамардашвили
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
22
Экитике
4-3-3
32
Коварж
8
Дест
17
Жуниор
3
Гасиоровски
5
Салах-Эддин
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
27
Ман
20
Тил
5
Перишич
16
Конате
14
Кьеза
14
Кьеза
16
Конате
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
27
Ман
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
27
Ман
5
Перишич
24
Дриух
24
Дриух
5
Перишич
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
Остались в запасе
Ливерпуль
ПСВ
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Ник Олий
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ливерпуль - ПСВ
1
Всего ударов по воротам
27
9
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
9
9
Офсайды
0
3
Количество передач
573
330
Сейвы
2
8
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.5
2.17
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «ПСВ», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСВ»

«Ливерпуль» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Ливерпуль
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