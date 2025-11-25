25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-1-1-3-2
28
Рульи
33
Эмерсон
26
Балерди
28
Павар
48
Вермерен
23
Хейбьерг
14
Пайшао
50
Бакола
11
Гринвуд
22
Веа
7
Обамеянг
4-1-3-2
1
Поуп
2
Ливраменто
5
Шер
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
28
Уиллок
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
17
Гордон
50
Бакола
33
О'Райли
33
О'Райли
50
Бакола
11
Гринвуд
7
Гомес
7
Гомес
11
Гринвуд
7
Обамеянг
47
Ваз
47
Ваз
7
Обамеянг
2
Ливраменто
3
Холл
3
Холл
2
Ливраменто
28
Уиллок
41
Рэмзи
41
Рэмзи
28
Уиллок
23
Мерфи
67
Майли
67
Майли
23
Мерфи
5
Шер
19
Эланга
19
Эланга
5
Шер
17
Гордон
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
17
Гордон
Остались в запасе
Марсель
Ньюкасл
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Марсель - Ньюкасл
5
3
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
18
0
Офсайды
1
1
Количество передач
530
381
Сейвы
7
5
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ньюкасла», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»