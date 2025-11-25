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  • «Марсель» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Марсель» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 21:50
Марсель
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
46' П. Обамеянг 50' П. Обамеянг
6' Х. Барнс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
43
T. Mmadi
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Ньюкасл
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
85
Сэм Алаби
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
67
Льюис Майли
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
3-1-1-3-2
28
Рульи
33
Эмерсон
26
Балерди
28
Павар
48
Вермерен
23
Хейбьерг
14
Пайшао
50
Бакола
11
Гринвуд
22
Веа
7
Обамеянг
4-1-3-2
1
Поуп
2
Ливраменто
5
Шер
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
28
Уиллок
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
17
Гордон
50
Бакола
33
О'Райли
33
О'Райли
50
Бакола
11
Гринвуд
7
Гомес
7
Гомес
11
Гринвуд
7
Обамеянг
47
Ваз
47
Ваз
7
Обамеянг
2
Ливраменто
3
Холл
3
Холл
2
Ливраменто
28
Уиллок
41
Рэмзи
41
Рэмзи
28
Уиллок
23
Мерфи
67
Майли
67
Майли
23
Мерфи
5
Шер
19
Эланга
19
Эланга
5
Шер
17
Гордон
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
17
Гордон
Остались в запасе
Марсель
Ньюкасл
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Марсель - Ньюкасл
5
3
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
18
0
Офсайды
1
1
Количество передач
530
381
Сейвы
7
5
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ньюкасла», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Ньюкасл»

«Марсель» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ньюкасл Марсель
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