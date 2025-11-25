25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-4-3
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
24
Джеймс
7
Нету
17
Гарначо
41
Эстевао
3-2-2-2-1
1
Гарсия
33
Араухо
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
3
Бальде
21
де Йонг
7
Лопес
9
Торрес
10
Ямаль
9
Левандовски
24
Джеймс
34
Ачампонг
34
Ачампонг
24
Джеймс
27
Густо
17
Сантос
17
Сантос
27
Густо
41
Эстевао
19
Джордж
19
Джордж
41
Эстевао
7
Нету
11
Гиттенс
11
Гиттенс
7
Нету
17
Гарначо
19
Делап
19
Делап
17
Гарначо
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
7
Лопес
15
Кристенсен
15
Кристенсен
7
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Торрес
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Левандовски
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Левандовски
Остались в запасе
Челси
Барселона
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Челси - Барселона
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
12
Офсайды
6
1
Количество передач
516
417
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-1.49
-1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Барселоны», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»