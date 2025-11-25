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  • «Челси» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Челси» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 21:50
Челси
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 0
Завершен
Барселона
28' Ж. Кунде (АГ) 55' Эстевао 75' Л. Делап
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
20
Дани Ольмо
АП
27
Дро Фернандес
АП
11
Рафинья
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
3-4-3
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
24
Джеймс
7
Нету
17
Гарначо
41
Эстевао
3-2-2-2-1
1
Гарсия
33
Араухо
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
3
Бальде
21
де Йонг
7
Лопес
9
Торрес
10
Ямаль
9
Левандовски
24
Джеймс
34
Ачампонг
34
Ачампонг
24
Джеймс
27
Густо
17
Сантос
17
Сантос
27
Густо
41
Эстевао
19
Джордж
19
Джордж
41
Эстевао
7
Нету
11
Гиттенс
11
Гиттенс
7
Нету
17
Гарначо
19
Делап
19
Делап
17
Гарначо
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
7
Лопес
15
Кристенсен
15
Кристенсен
7
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Торрес
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Левандовски
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Левандовски
Остались в запасе
Челси
Барселона
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Челси - Барселона
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
12
Офсайды
6
1
Количество передач
516
417
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-1.49
-1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Барселоны», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Барселона»

«Челси» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Челси
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