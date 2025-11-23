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  • «Интер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Интер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 21:35
Интер
23.11.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Милан
54' К. Пулишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-2-2
1
Зоммер
25
Аканджи
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
8
Сучич
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Тюрам
4-3-3
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
33
Бартезаги
12
Рабьо
14
Модрич
24
Фофана
11
Пулишич
56
Салемакерс
27
Леау
15
Ачерби
17
Диуф
17
Диуф
15
Ачерби
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
23
Барелла
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
23
Барелла
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
27
Леау
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
27
Леау
11
Пулишич
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Пулишич
Остались в запасе
Интер
Милан
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Милан
1
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
9
Офсайды
2
3
Количество передач
624
361
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.01
xGP (предотвращенные голы)
2.03
2.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Милана», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Милан»

«Интер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Интер
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