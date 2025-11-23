23.11.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
3-3-2-2
1
Зоммер
25
Аканджи
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
8
Сучич
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Тюрам
4-3-3
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
33
Бартезаги
12
Рабьо
14
Модрич
24
Фофана
11
Пулишич
56
Салемакерс
27
Леау
15
Ачерби
17
Диуф
17
Диуф
15
Ачерби
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
23
Барелла
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
23
Барелла
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
27
Леау
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
27
Леау
11
Пулишич
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Пулишич
Остались в запасе
Интер
Милан
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Милан
1
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
9
Офсайды
2
3
Количество передач
624
361
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.01
xGP (предотвращенные голы)
2.03
2.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Милана», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»