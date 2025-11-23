23.11.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-2-3
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
23
Мерино
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
3-3-1-2-1
25
Викарио
21
Ромеро
37
ван де Вен
15
Дансо
99
Спенс
36
Палинья
13
Удогие
30
Бентанкур
20
Кудус
28
Одобер
47
Ришарлисон
5
Хинкапе
3
Москера
3
Москера
5
Хинкапе
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
23
Мерино
18
Нванери
18
Нванери
23
Мерино
19
Троссард
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Троссард
99
Спенс
23
Порро
23
Порро
99
Спенс
28
Одобер
29
Сарр
29
Сарр
28
Одобер
20
Кудус
22
Джонсон
22
Джонсон
20
Кудус
15
Дансо
7
Симонс
7
Симонс
15
Дансо
30
Бентанкур
9
Муани
9
Муани
30
Бентанкур
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
31
Антонин Кински
ВР
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
1
3
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
15
Офсайды
3
1
Количество передач
448
330
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.85
-0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Тоттенхэма», 12-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»