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  • «Наполи» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Наполи» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 21:35
Наполи
22.11.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
17' Д. Нерес 38' Д. Нерес 45' Н. Ланг
52' Д. Скамакка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
4
Буонджорно
3
Гутьеррес
22
Ди Лоренцо
70
Ланг
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
19
Хойлунд
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
5
Аганор
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
11
Лукман
22
Ррахмани
15
Жуан
15
Жуан
22
Ррахмани
3
Гутьеррес
70
Маццокки
70
Маццокки
3
Гутьеррес
70
Ланг
11
Эльмас
11
Эльмас
70
Ланг
7
Нерес
21
Политано
21
Политано
7
Нерес
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
5
Аганор
31
Коссуну
31
Коссуну
5
Аганор
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
70
Мальдини
70
Мальдини
11
Лукман
8
Пашалич
9
Скамакка
9
Скамакка
8
Пашалич
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
436
533
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.78
xGP (предотвращенные голы)
-1.39
-1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Аталанты», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Аталанта»

«Наполи» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Наполи
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