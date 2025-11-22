22.11.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
4
Буонджорно
3
Гутьеррес
22
Ди Лоренцо
70
Ланг
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
19
Хойлунд
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
5
Аганор
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
11
Лукман
22
Ррахмани
15
Жуан
15
Жуан
22
Ррахмани
3
Гутьеррес
70
Маццокки
70
Маццокки
3
Гутьеррес
70
Ланг
11
Эльмас
11
Эльмас
70
Ланг
7
Нерес
21
Политано
21
Политано
7
Нерес
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
5
Аганор
31
Коссуну
31
Коссуну
5
Аганор
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
70
Мальдини
70
Мальдини
11
Лукман
8
Пашалич
9
Скамакка
9
Скамакка
8
Пашалич
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
436
533
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.78
xGP (предотвращенные голы)
-1.39
-1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Аталанты», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»