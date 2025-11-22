22.11.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-4-1-2
43
Де Хеа
65
Паризи
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
19
Сом
20
Додо
44
Фаджоли
9
Кен
91
Пикколи
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
6
Келли
15
Калюлю
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
18
Костич
10
Йылдыз
28
Влахович
65
Паризи
60
Куадио
60
Куадио
65
Паризи
3
Раньери
2
Вити
2
Вити
3
Раньери
19
Сом
27
Ндур
27
Ндур
19
Сом
20
Додо
29
Фортини
29
Фортини
20
Додо
91
Пикколи
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
91
Пикколи
18
Костич
32
Кабаль
32
Кабаль
18
Костич
19
Тюрам
21
Миретти
21
Миретти
19
Тюрам
20
Камбьясо
7
Консейсау
7
Консейсау
20
Камбьясо
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
10
Йылдыз
17
Опенда
17
Опенда
10
Йылдыз
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
7
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
18
Количество передач
342
507
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ювентуса», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»