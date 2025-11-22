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  • «Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 18:50
Фиорентина
22.11.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
48' Р. Мандрагора
45+6' Ф. Костич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
19
Симон Сом
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Эдин Джеко
ЦФ
Ювентус
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
3-4-1-2
43
Де Хеа
65
Паризи
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
19
Сом
20
Додо
44
Фаджоли
9
Кен
91
Пикколи
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
6
Келли
15
Калюлю
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
18
Костич
10
Йылдыз
28
Влахович
65
Паризи
60
Куадио
60
Куадио
65
Паризи
3
Раньери
2
Вити
2
Вити
3
Раньери
19
Сом
27
Ндур
27
Ндур
19
Сом
20
Додо
29
Фортини
29
Фортини
20
Додо
91
Пикколи
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
91
Пикколи
18
Костич
32
Кабаль
32
Кабаль
18
Костич
19
Тюрам
21
Миретти
21
Миретти
19
Тюрам
20
Камбьясо
7
Консейсау
7
Консейсау
20
Камбьясо
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
10
Йылдыз
17
Опенда
17
Опенда
10
Йылдыз
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
7
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
18
Количество передач
342
507
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ювентуса», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Ювентус»

«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Фиорентина
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