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  • «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 16:50
Ливерпуль
22.11.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
33' Мурильо 46' Н. Савона 78' М. Гиббс-Уайт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
3-3-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
9
Исак
4-1-2-2-1
26
Селс
37
Савона
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
14
Ндой
5
Андерсон
11
Жезус
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
9
Исак
14
Кьеза
14
Кьеза
9
Исак
21
Джонс
73
Нгумоха
73
Нгумоха
21
Джонс
16
Конате
22
Экитике
22
Экитике
16
Конате
11
Жезус
22
Йетс
22
Йетс
11
Жезус
8
Домингес
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Домингес
14
Ндой
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
14
Ндой
Остались в запасе
Ливерпуль
Ноттингем Форест
25
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест
2
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
11
8
Офсайды
0
2
Количество передач
629
215
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.58
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ноттингема Форест», 12-й тур чемпионата Англии (Премьер-Лига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Ноттингем Форест»

«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Ливерпуль
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