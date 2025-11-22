22.11.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
3-3-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
9
Исак
4-1-2-2-1
26
Селс
37
Савона
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
14
Ндой
5
Андерсон
11
Жезус
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
9
Исак
14
Кьеза
14
Кьеза
9
Исак
21
Джонс
73
Нгумоха
73
Нгумоха
21
Джонс
16
Конате
22
Экитике
22
Экитике
16
Конате
11
Жезус
22
Йетс
22
Йетс
11
Жезус
8
Домингес
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Домингес
14
Ндой
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
14
Ндой
Остались в запасе
Ливерпуль
Ноттингем Форест
25
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест
2
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
11
8
Офсайды
0
2
Количество передач
629
215
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.58
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ноттингема Форест», 12-й тур чемпионата Англии (Премьер-Лига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»
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Источник: «Бомбардир»