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  • Англия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Англия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

13 ноября 2025, 21:35
Англия
13.11.2025, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сербия
28' Б. Сака 90' Э. Эзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Эллиот Андерсон
АП
3
Нико О'Райли
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Огнен Мимович
ПЗ
11
Филип Костич
(К) ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Англия
13
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Адам Уортон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Сербия
12
Велько Илич
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Александар Катай
ЛВ
7
Александар Станкович
ОП
5
Марко Груйич
ОП
18
Лука Илич
АП
21
Лазар Самарджич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
3-1-3-3
1
Пикфорд
5
Конса
5
Стоунз
24
Джеймс
4
Райс
11
Рэшфорд
3
О'Райли
7
Сака
9
Кейн
17
Роджерс
8
Андерсон
4-4-1-1
1
Райкович
4
Мимович
4
Миленкович
3
Павлович
17
Терзич
22
Лукич
14
Живкович
17
Илич
6
Гудель
11
Костич
23
Влахович
8
Андерсон
4
Уортон
4
Уортон
8
Андерсон
17
Роджерс
10
Беллингем
10
Беллингем
17
Роджерс
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
11
Рэшфорд
21
Эзе
21
Эзе
11
Рэшфорд
9
Кейн
7
Фоден
7
Фоден
9
Кейн
17
Илич
7
Станкович
7
Станкович
17
Илич
22
Лукич
5
Груйич
5
Груйич
22
Лукич
6
Гудель
21
Самарджич
21
Самарджич
6
Гудель
17
Терзич
7
Радоньич
7
Радоньич
17
Терзич
14
Живкович
8
Йович
8
Йович
14
Живкович
Остались в запасе
Англия
Сербия
13
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Велько Илич
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Лука Илич
АП
23
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Велько Паунович
Остались в запасе
13
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Остались в запасе
12
Велько Илич
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Лука Илич
АП
23
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Велько Паунович
Статистика матча Англия - Сербия
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
647
270
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Сербии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Сербия

Англия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сербия Англия
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