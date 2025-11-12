Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Россия – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2025

Россия – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2025

12 ноября 2025, 18:50
Россия
12.11.2025, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Перу
18' А. Головин
82' А. Валера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
8
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Алексей Батраков
АП
17
Александр Головин
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
23
Сесар Инга
ЛЗ
8
Эрик Норьега
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Матиас Ласо
ЦЗ
20
Макслорен Кастро
ЛВ
17
Мартин Тавара
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
7
Адриан Угарриса
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Россия
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Кирилл Глебов
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
27
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
67
Максим Глушенков
ЦФ
10
Константин Тюкавин
ЦФ
Перу
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
25
Кристиан Карбахаль
ЛЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
7
Кенжи Кабрера
ЛВ
22
Кевин Кеведо
ЛВ
6
Хесус Претелл
ОП
16
Хесус Кастильо
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
8
Пьеро Киспе
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
27
Джонни Видалес
ЦФ
7
Йорди Рейна
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
23
Горшков
5
Осипенко
14
Мелехин
30
Вахания
8
Умяров
25
Пруцев
59
Миранчук
17
Головин
11
Батраков
13
Сергеев
3-2-2-1-1
1
Галлезе
15
Гарсес
5
Араухо
16
Ласо
4
Лопес
23
Инга
17
Тавара
17
Конча
20
Кастро
7
Угарриса
23
Горшков
4
Круговой
4
Круговой
23
Горшков
30
Вахания
22
Бевеев
22
Бевеев
30
Вахания
8
Умяров
53
Черников
53
Черников
8
Умяров
17
Головин
20
Садулаев
20
Садулаев
17
Головин
13
Сергеев
10
Тюкавин
10
Тюкавин
13
Сергеев
4
Лопес
25
Карбахаль
25
Карбахаль
4
Лопес
8
Норьега
6
Претелл
6
Претелл
8
Норьега
17
Тавара
7
Кабрера
7
Кабрера
17
Тавара
23
Инга
22
Кеведо
22
Кеведо
23
Инга
7
Угарриса
20
Валера
20
Валера
7
Угарриса
20
Кастро
7
Рейна
7
Рейна
20
Кастро
Остались в запасе
Россия
Перу
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
27
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Кирилл Глебов
ЛВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
8
Пьеро Киспе
АП
27
Джонни Видалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Остались в запасе
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
27
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Кирилл Глебов
ЛВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
8
Пьеро Киспе
АП
27
Джонни Видалес
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мануэль Баррето
Статистика матча Россия - Перу
4
2
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
3
Офсайды
1
2
Количество передач
529
434
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Перу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Перу

Россия – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Перу Россия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
5
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
6
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+