12.11.2025, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Кирилл Глебов
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
27
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
67
Максим Глушенков
ЦФ
10
Константин Тюкавин
ЦФ
Перу
4-1-1-3-1
39
Сафонов
23
Горшков
5
Осипенко
14
Мелехин
30
Вахания
8
Умяров
25
Пруцев
59
Миранчук
17
Головин
11
Батраков
13
Сергеев
3-2-2-1-1
1
Галлезе
15
Гарсес
5
Араухо
16
Ласо
4
Лопес
23
Инга
17
Тавара
17
Конча
20
Кастро
7
Угарриса
23
Горшков
4
Круговой
4
Круговой
23
Горшков
30
Вахания
22
Бевеев
22
Бевеев
30
Вахания
8
Умяров
53
Черников
53
Черников
8
Умяров
17
Головин
20
Садулаев
20
Садулаев
17
Головин
13
Сергеев
10
Тюкавин
10
Тюкавин
13
Сергеев
4
Лопес
25
Карбахаль
25
Карбахаль
4
Лопес
8
Норьега
6
Претелл
6
Претелл
8
Норьега
17
Тавара
7
Кабрера
7
Кабрера
17
Тавара
23
Инга
22
Кеведо
22
Кеведо
23
Инга
7
Угарриса
20
Валера
20
Валера
7
Угарриса
20
Кастро
7
Рейна
7
Рейна
20
Кастро
Остались в запасе
Россия
Перу
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
27
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Кирилл Глебов
ЛВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
8
Пьеро Киспе
АП
27
Джонни Видалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Остались в запасе
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
27
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Кирилл Глебов
ЛВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
8
Пьеро Киспе
АП
27
Джонни Видалес
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мануэль Баррето
Статистика матча Россия - Перу
4
2
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
3
Офсайды
1
2
Количество передач
529
434
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Перу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Перу
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»