09.11.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-2-3-3
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
47
Фоден
10
Шерки
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
33
О'Райли
4-2-3-1
25
Мамардашвили
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
7
Вирц
22
Экитике
10
Шерки
22
Савиньо
22
Савиньо
10
Шерки
11
Доку
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Доку
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
22
Экитике
18
Гакпо
18
Гакпо
22
Экитике
7
Вирц
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Вирц
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Фредди Вудман
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
2
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
15
Офсайды
1
7
Количество передач
452
471
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»