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  • «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 18:20
Манчестер Сити
09.11.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
29' Э. Холанд 45+3' Н. Гонсалес 63' Ж. Доку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Райан Шерки
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
2-2-3-3
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
47
Фоден
10
Шерки
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
33
О'Райли
4-2-3-1
25
Мамардашвили
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
7
Вирц
22
Экитике
10
Шерки
22
Савиньо
22
Савиньо
10
Шерки
11
Доку
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Доку
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
22
Экитике
18
Гакпо
18
Гакпо
22
Экитике
7
Вирц
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Вирц
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Фредди Вудман
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
2
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
15
Офсайды
1
7
Количество передач
452
471
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити
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