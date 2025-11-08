08.11.2025, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-3-2
13
Волков
3
Гогличидзе
75
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
38
Мусаев
80
Концевой
25
Бирюков
9
Максименко
99
Тимошенко
10
Рейна
3-1-3-2-1
1
Голубев
65
Толстопятов
12
Ширяев
5
Мусалов
8
Кантария
25
Ситдиков
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
25
Бирюков
80
Бессмертный
80
Бессмертный
25
Бирюков
88
Сокол
7
Папе
7
Папе
88
Сокол
99
Тимошенко
77
Корян
77
Корян
99
Тимошенко
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
8
Кантария
6
Родин
6
Родин
8
Кантария
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
7
Шильцов
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Шильцов
11
Магомедов
7
Джамилов
7
Джамилов
11
Магомедов
Остались в запасе
Родина
Нефтехимик
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Родина - Нефтехимик
1
1
Всего ударов по воротам
1
1
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Нефтехимика», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Нефтехимик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»