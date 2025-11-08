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  • «Родина» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Родина» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 14:50
Родина
08.11.2025, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
45+1' А. Максименко
54' Р. Магомедов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
7
Папе
ЛВ
5
Андрей Егорычев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-3-2
13
Волков
3
Гогличидзе
75
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
38
Мусаев
80
Концевой
25
Бирюков
9
Максименко
99
Тимошенко
10
Рейна
3-1-3-2-1
1
Голубев
65
Толстопятов
12
Ширяев
5
Мусалов
8
Кантария
25
Ситдиков
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
25
Бирюков
80
Бессмертный
80
Бессмертный
25
Бирюков
88
Сокол
7
Папе
7
Папе
88
Сокол
99
Тимошенко
77
Корян
77
Корян
99
Тимошенко
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
8
Кантария
6
Родин
6
Родин
8
Кантария
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
7
Шильцов
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Шильцов
11
Магомедов
7
Джамилов
7
Джамилов
11
Магомедов
Остались в запасе
Родина
Нефтехимик
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Родина - Нефтехимик
1
1
Всего ударов по воротам
1
1
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Нефтехимика», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Нефтехимик»

«Родина» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Родина
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