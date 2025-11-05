05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-2-2-2-1
28
Рульи
62
Мурильо
4
Иган-Райли
21
Агер
25
Гарсия
28
Павар
23
Хейбьерг
33
О'Райли
14
Пайшао
11
Гринвуд
7
Обамеянг
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
31
Коссуну
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
5
Аганор
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
11
Лукман
90
Крстович
4
Иган-Райли
7
Гомес
7
Гомес
4
Иган-Райли
25
Гарсия
43
43
25
Гарсия
14
Пайшао
47
Ваз
47
Ваз
14
Пайшао
31
Коссуну
4
Хин
4
Хин
31
Коссуну
15
де Рон
8
Пашалич
8
Пашалич
15
де Рон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
80
Муса
80
Муса
11
Лукман
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
Остались в запасе
Марсель
Аталанта
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
77
Rayan Bang Na
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
50
Дэррил Бакола
АП
90
Ange Lago
ЦФ
68
Mathis Clement
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
77
Rayan Bang Na
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
50
Дэррил Бакола
АП
90
Ange Lago
ЦФ
68
Mathis Clement
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Марсель - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
17
Офсайды
3
4
Количество передач
489
440
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Аталанты», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Аталанта»
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Источник: «Бомбардир»