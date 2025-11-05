05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
3-2-1-3-1
22
Пасвер
15
Бас
37
Шутало
24
Мокио
5
Вейндал
6
Гаеи
44
Регер
22
Годтс
10
Глух
18
Классен
9
Вегхорст
3-2-1-3-1
1
Чакир
90
Синго
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
7
Салаи
10
Сане
4
Якобс
45
Осимхен
5
Вейндал
3
Алдерс
3
Алдерс
5
Вейндал
44
Регер
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
44
Регер
24
Мокио
53
Макконнелл
53
Макконнелл
24
Мокио
22
Годтс
43
Бунида
43
Бунида
22
Годтс
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
99
Лемина
23
Айхан
23
Айхан
99
Лемина
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
53
Йилмаз
8
Сара
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
Остались в запасе
Аякс
Галатасарай
1
Витезслав Ярош
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аякс - Галатасарай
4
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
15
Офсайды
1
3
Количество передач
469
502
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
2.54
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Галатасарая», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Галатасарай»
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Источник: «Бомбардир»