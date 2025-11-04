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  • «Олимпиакос» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«Олимпиакос» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 21:50
Олимпиакос
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
17' Ж. Мартинш
90+3' Р. Пепи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПСВ
32
Матей Коварж
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Йерди Схаутен
(К) ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
27
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Олимпиакос
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
ПСВ
51
Tijn Smolenaars
ВР
1
Ник Олий
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
4-2-2-2
19
Цолакис
3
Ортега
5
Пирола
45
Рецос
23
Родиней
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-3-3
32
Коварж
8
Дест
5
Салах-Эддин
3
Гасиоровски
17
Жуниор
22
Схаутен
34
Сайбари
25
Верман
27
Ман
20
Тил
5
Перишич
11
Поденсе
20
Коштинья
20
Коштинья
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
16
16
9
Эль-Кааби
14
Дани Гарсия
90
Наскименту
90
Наскименту
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
9
Тареми
9
Тареми
22
Шикинью
5
Салах-Эддин
10
Ваннер
10
Ваннер
5
Салах-Эддин
27
Ман
24
Дриух
24
Дриух
27
Ман
5
Перишич
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
5
Перишич
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
34
Сайбари
10
Боадю
10
Боадю
34
Сайбари
Остались в запасе
Олимпиакос
ПСВ
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
51
Tijn Smolenaars
ВР
1
Ник Олий
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
51
Tijn Smolenaars
ВР
1
Ник Олий
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Олимпиакос - ПСВ
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
9
Офсайды
1
3
Количество передач
301
459
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «ПСВ», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «ПСВ»

«Олимпиакос» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Олимпиакос
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