04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
4-2-2-2
19
Цолакис
3
Ортега
5
Пирола
45
Рецос
23
Родиней
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-3-3
32
Коварж
8
Дест
5
Салах-Эддин
3
Гасиоровски
17
Жуниор
22
Схаутен
34
Сайбари
25
Верман
27
Ман
20
Тил
5
Перишич
11
Поденсе
20
Коштинья
20
Коштинья
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
16
16
9
Эль-Кааби
14
Дани Гарсия
90
Наскименту
90
Наскименту
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
9
Тареми
9
Тареми
22
Шикинью
5
Салах-Эддин
10
Ваннер
10
Ваннер
5
Салах-Эддин
27
Ман
24
Дриух
24
Дриух
27
Ман
5
Перишич
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
5
Перишич
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
34
Сайбари
10
Боадю
10
Боадю
34
Сайбари
Остались в запасе
Олимпиакос
ПСВ
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
51
Tijn Smolenaars
ВР
1
Ник Олий
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
51
Tijn Smolenaars
ВР
1
Ник Олий
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Олимпиакос - ПСВ
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
9
Офсайды
1
3
Количество передач
301
459
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «ПСВ», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «ПСВ»
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Источник: «Бомбардир»