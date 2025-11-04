Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
11
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
11
Браун
15
Ларссон
8
Шаиби
23
Бахоя
27
Гетце
9
Буркардт
68
Лоботка
70
Ланг
70
Ланг
68
Лоботка
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
11
Браун
12
Аменда
12
Аменда
11
Браун
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
81
Дауд
81
Дауд
8
Шаиби
23
Бахоя
7
Кнауфф
7
Кнауфф
23
Бахоя
Остались в запасе
Наполи
Айнтрахт
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
20
Рицу Доан
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
20
Рицу Доан
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Наполи - Айнтрахт
3
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
669
387
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.36
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Айнтрахта», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Айнтрахт»
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Источник: «Бомбардир»