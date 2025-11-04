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  • «Наполи» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«Наполи» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 18:04
Наполи
04.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
11
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
11
Браун
15
Ларссон
8
Шаиби
23
Бахоя
27
Гетце
9
Буркардт
68
Лоботка
70
Ланг
70
Ланг
68
Лоботка
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
11
Браун
12
Аменда
12
Аменда
11
Браун
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
81
Дауд
81
Дауд
8
Шаиби
23
Бахоя
7
Кнауфф
7
Кнауфф
23
Бахоя
Остались в запасе
Наполи
Айнтрахт
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
20
Рицу Доан
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
20
Рицу Доан
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Наполи - Айнтрахт
3
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
669
387
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.36
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Айнтрахта», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Айнтрахт»

«Наполи» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Айнтрахт Наполи
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