03.11.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-1-3-2
1
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
66
Петин
20
Роспутько
7
Джебов
83
Ищенко
18
Соколов
25
Гуляев
87
Филев
88
Маркелов
4-1-3-2
31
Анисимов
4
Юдинцев
3
Маругин
6
Калистратов
27
Мануйлов
7
Аюкин
53
Дерюгин
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
8
Шамкин
18
Соколов
38
Топинка
38
Топинка
18
Соколов
87
Филев
59
Гердт
59
Гердт
87
Филев
88
Маркелов
55
Гапеев
55
Гапеев
88
Маркелов
25
Гуляев
17
Гурылев
17
Гурылев
25
Гуляев
20
Роспутько
77
Библик
77
Библик
20
Роспутько
10
Защепкин
8
Долгополов
8
Долгополов
10
Защепкин
11
Апеков
22
Солодухин
22
Солодухин
11
Апеков
4
Юдинцев
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
4
Юдинцев
10
Караев
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Караев
53
Дерюгин
59
Моторин
59
Моторин
53
Дерюгин
Остались в запасе
Чайка
КАМАЗ
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
70
Руслан Червяков
ПВ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Чайка - КАМАЗ
1
4
Всего ударов по воротам
2
6
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «КАМАЗа», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»