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  • «Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

«Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

3 ноября 2025, 15:50
Чайка
03.11.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
28' Д. Караев 64' Д. Караев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
59
Арсений Гердт
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
66
Петин
20
Роспутько
7
Джебов
83
Ищенко
18
Соколов
25
Гуляев
87
Филев
88
Маркелов
4-1-3-2
31
Анисимов
4
Юдинцев
3
Маругин
6
Калистратов
27
Мануйлов
7
Аюкин
53
Дерюгин
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
8
Шамкин
18
Соколов
38
Топинка
38
Топинка
18
Соколов
87
Филев
59
Гердт
59
Гердт
87
Филев
88
Маркелов
55
Гапеев
55
Гапеев
88
Маркелов
25
Гуляев
17
Гурылев
17
Гурылев
25
Гуляев
20
Роспутько
77
Библик
77
Библик
20
Роспутько
10
Защепкин
8
Долгополов
8
Долгополов
10
Защепкин
11
Апеков
22
Солодухин
22
Солодухин
11
Апеков
4
Юдинцев
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
4
Юдинцев
10
Караев
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Караев
53
Дерюгин
59
Моторин
59
Моторин
53
Дерюгин
Остались в запасе
Чайка
КАМАЗ
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
70
Руслан Червяков
ПВ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Чайка - КАМАЗ
1
4
Всего ударов по воротам
2
6
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «КАМАЗа», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«КАМАЗ»

«Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига КАМАЗ Чайка
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