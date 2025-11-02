Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 21:35
Милан
02.11.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Рома
39' С. Павлович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
99
Миле Свилар
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
5
Де Винтер
24
Фофана
14
Модрич
21
Риччи
27
Леау
56
Салемакерс
28
Нкунку
3-2-3-1-1
99
Свилар
22
Эрмосо
5
Н'Дика
23
Манчини
43
Уэсли
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
21
Дибала
27
Леау
23
Томори
23
Томори
27
Леау
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
28
Нкунку
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
28
Нкунку
22
Эрмосо
33
Цимикас
33
Цимикас
22
Эрмосо
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
21
Эль-Айнауи
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
21
Эль-Айнауи
2
Челик
9
Довбик
9
Довбик
2
Челик
18
Соуле
17
Бэйли
17
Бэйли
18
Соуле
Остались в запасе
Милан
Рома
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Рома
1
5
Всего ударов по воротам
17
20
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
13
Офсайды
2
1
Количество передач
313
523
Сейвы
7
6
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
3.32
1.95
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Рома»

«Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Милан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+