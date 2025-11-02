02.11.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
5
Де Винтер
24
Фофана
14
Модрич
21
Риччи
27
Леау
56
Салемакерс
28
Нкунку
3-2-3-1-1
99
Свилар
22
Эрмосо
5
Н'Дика
23
Манчини
43
Уэсли
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
21
Дибала
27
Леау
23
Томори
23
Томори
27
Леау
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
28
Нкунку
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
28
Нкунку
22
Эрмосо
33
Цимикас
33
Цимикас
22
Эрмосо
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
21
Эль-Айнауи
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
21
Эль-Айнауи
2
Челик
9
Довбик
9
Довбик
2
Челик
18
Соуле
17
Бэйли
17
Бэйли
18
Соуле
Остались в запасе
Милан
Рома
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Рома
1
5
Всего ударов по воротам
17
20
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
13
Офсайды
2
1
Количество передач
313
523
Сейвы
7
6
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
3.32
1.95
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»