Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-2-2-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
42
Бартакжи
99
Лемина
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
7
Салаи
10
Сане
45
Осимхен
2-1-2-2-3
24
Онана
15
Савич
20
Пина
44
Батагов
42
Улаи
26
Жаболь-Фолькарелли
10
Зубков
19
Эскихеллак
30
Онуачу
7
Мучи
9
Аугусто
11
Акгюн
23
Айхан
23
Айхан
11
Акгюн
8
Сара
4
Якобс
4
Якобс
8
Сара
53
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
53
Йилмаз
17
Эльмали
23
Кутуджу
23
Кутуджу
17
Эльмали
15
Савич
22
Банийя
22
Банийя
15
Савич
10
Зубков
8
Бушуари
8
Бушуари
10
Зубков
9
Аугусто
5
Йокушлу
5
Йокушлу
9
Аугусто
7
Мучи
14
Сикан
14
Сикан
7
Мучи
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
A. Bosluk
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
25
Onuralp Çevikkan
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
A. Bosluk
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
1
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
9
Офсайды
6
2
Количество передач
395
289
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
15
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.57
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Трабзонспора», 11-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Трабзонспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»