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  • «Шинник» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Шинник» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 15:50
Шинник
01.11.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Челябинск
15' Р. Куль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Константин Кертанов
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-1-1-2
51
Митров
2
Косогоров
50
Лысцов
2
Бозов
7
Маляров
64
Ланин
44
Корнюшин
50
Голубев
78
Куль
23
Стефанович
10
Гонгапшев
4-2-3-1
93
Тусеев
2
Жиров
15
Кочиев
5
Гатин
66
Гудков
77
Самойлов
70
Левин
72
Комиссаров
18
Кертанов
16
Пушкарев
29
Урванцев
7
Маляров
53
Котин
53
Котин
7
Маляров
64
Ланин
23
Нафиков
23
Нафиков
64
Ланин
78
Куль
11
Порохов
11
Порохов
78
Куль
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
23
Стефанович
88
Миронов
88
Миронов
23
Стефанович
16
Пушкарев
33
Агаев
33
Агаев
16
Пушкарев
77
Самойлов
99
Емельянов
99
Емельянов
77
Самойлов
5
Гатин
11
Носов
11
Носов
5
Гатин
72
Комиссаров
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
72
Комиссаров
Остались в запасе
Шинник
Челябинск
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Шинник - Челябинск
3
1
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Челябинска», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Челябинск»

«Шинник» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Шинник
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