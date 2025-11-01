01.11.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
3-3-1-1-2
51
Митров
2
Косогоров
50
Лысцов
2
Бозов
7
Маляров
64
Ланин
44
Корнюшин
50
Голубев
78
Куль
23
Стефанович
10
Гонгапшев
4-2-3-1
93
Тусеев
2
Жиров
15
Кочиев
5
Гатин
66
Гудков
77
Самойлов
70
Левин
72
Комиссаров
18
Кертанов
16
Пушкарев
29
Урванцев
7
Маляров
53
Котин
53
Котин
7
Маляров
64
Ланин
23
Нафиков
23
Нафиков
64
Ланин
78
Куль
11
Порохов
11
Порохов
78
Куль
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
23
Стефанович
88
Миронов
88
Миронов
23
Стефанович
16
Пушкарев
33
Агаев
33
Агаев
16
Пушкарев
77
Самойлов
99
Емельянов
99
Емельянов
77
Самойлов
5
Гатин
11
Носов
11
Носов
5
Гатин
72
Комиссаров
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
72
Комиссаров
Остались в запасе
Шинник
Челябинск
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Шинник - Челябинск
3
1
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Челябинска», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»