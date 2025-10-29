29.10.2025, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
95
Бастони
25
Аканджи
8
Сучич
23
Барелла
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
3-4-1-1-1
43
Де Хеа
4
Мари
2
Вити
15
Комуццо
20
Додо
19
Сом
8
Мандрагора
8
Госенс
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
9
Кен
24
Дюмфрис
30
Аугусто
30
Аугусто
24
Дюмфрис
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
95
Бастони
16
Фраттези
16
Фраттези
95
Бастони
10
Мартинес
11
Энрике
11
Энрике
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
11
Гюдмюндссон
10
Фаццини
10
Фаццини
11
Гюдмюндссон
8
Госенс
29
Фортини
29
Фортини
8
Госенс
19
Сом
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Сом
8
Мандрагора
7
Джеко
7
Джеко
8
Мандрагора
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
40
Alain Taho
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
40
Alain Taho
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
1
1
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
16
Офсайды
0
1
Количество передач
564
323
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.72
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Фиорентины», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»