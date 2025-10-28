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  • «Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

28 октября 2025, 19:20
Айнтрахт
28.10.2025, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Боруссия Д
7' А. Кнауфф
48' Ю. Брандт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-2-3-1
16
Цеттерер
11
Браун
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
8
Шаиби
15
Ларссон
20
Доан
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Буркардт
3-2-1-3-1
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
30
Ансельмино
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
7
Беллингем
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
Бахоя
44
Батшуайи
44
Батшуайи
Бахоя
30
Ансельмино
25
Зюле
25
Зюле
30
Ансельмино
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Нмеча
20
Забитцер
14
Адейеми
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Адейеми
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
1
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
4
4
Количество передач
640
662
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Боруссии» Дортмунд, 2 раунд Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд

«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Боруссия Д Айнтрахт
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