28.10.2025, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 2 раунд
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-2-3-1
16
Цеттерер
11
Браун
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
8
Шаиби
15
Ларссон
20
Доан
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Буркардт
3-2-1-3-1
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
30
Ансельмино
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
7
Беллингем
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
Бахоя
44
Батшуайи
44
Батшуайи
Бахоя
30
Ансельмино
25
Зюле
25
Зюле
30
Ансельмино
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Нмеча
20
Забитцер
14
Адейеми
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Адейеми
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
1
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
4
4
Количество передач
640
662
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Боруссии» Дортмунд, 2 раунд Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд
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Источник: «Бомбардир»