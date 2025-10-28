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  • «Лечче» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

«Лечче» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

28 октября 2025, 19:20
Лечче
28.10.2025, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
69' Ф. Ангисса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
44
Габриэль
4
Гашпар
17
Вейга
29
Кулибали
20
Рамадани
10
Бериша
50
Пьеротти
19
Банда
73
Камарда
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
4
Буонджорно
15
Жуан
37
Оливера
11
Гилмор
70
Ланг
99
Ангисса
21
Политано
11
Эльмас
20
Лукка
29
Кулибали
44
Пьерре
44
Пьерре
29
Кулибали
10
Бериша
14
Мале
14
Мале
10
Бериша
50
Пьеротти
20
Моренте
20
Моренте
50
Пьеротти
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
73
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
73
Камарда
11
Эльмас
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
11
Эльмас
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
21
Политано
8
Мактоминей
8
Мактоминей
21
Политано
70
Ланг
7
Нерес
7
Нерес
70
Ланг
20
Лукка
19
Хойлунд
19
Хойлунд
20
Лукка
Остались в запасе
Лечче
Наполи
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лечче - Наполи
2
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
0
Количество передач
363
522
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Наполи», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Наполи»

«Лечче» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Лечче
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