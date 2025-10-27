27.10.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-1-3-1
13
Лопес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
3-3-3-1
13
Облак
24
Ле Норман
17
Ганцко
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
31
Гонсалес
20
Симеоне
10
Баэна
19
Альварес
13
Родригес
23
Фирпо
23
Фирпо
13
Родригес
8
Форнальс
18
Деосса
18
Деосса
8
Форнальс
21
Рока
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
21
Рока
2
Бельерин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
2
Бельерин
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
8
Барриос
22
Галлахер
22
Галлахер
8
Барриос
6
Коке
23
Алмада
23
Алмада
6
Коке
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
10
Баэна
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Баэна
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
18
Офсайды
4
4
Количество передач
546
420
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.64
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетикоа», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»