Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бетис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025

«Бетис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025

27 октября 2025, 21:50
Бетис
27.10.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
3' Д. Симеоне 45+1' А. Баэна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
3-3-3-1
13
Облак
24
Ле Норман
17
Ганцко
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
31
Гонсалес
20
Симеоне
10
Баэна
19
Альварес
13
Родригес
23
Фирпо
23
Фирпо
13
Родригес
8
Форнальс
18
Деосса
18
Деосса
8
Форнальс
21
Рока
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
21
Рока
2
Бельерин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
2
Бельерин
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
8
Барриос
22
Галлахер
22
Галлахер
8
Барриос
6
Коке
23
Алмада
23
Алмада
6
Коке
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
10
Баэна
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Баэна
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
18
Офсайды
4
4
Количество передач
546
420
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.64
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетикоа», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетико»

«Бетис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Бетис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+