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  • «Родина» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Родина» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 14:50
Родина
26.10.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
7
Папе
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
9
Давид Давидян
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
5
Андрей Егорычев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
21
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Волков
49
Дятлов
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
50
Фищенко
38
Мусаев
80
Концевой
7
Папе
9
Максименко
99
Тимошенко
4-2-3-1
13
Чагров
24
Коротков
24
Клещенко
17
Фомин
13
Бардыбахин
13
Кайнов
6
Макаров
7
Сафронов
24
Мальцев
80
Арбузов
9
Давидян
49
Дятлов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
49
Дятлов
75
Мещанинов
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
75
Мещанинов
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
38
Мусаев
5
Егорычев
5
Егорычев
38
Мусаев
7
Папе
77
Корян
77
Корян
7
Папе
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
24
Клещенко
3
Швецов
3
Швецов
24
Клещенко
6
Макаров
10
Симонян
10
Симонян
6
Макаров
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
Остались в запасе
Родина
Ротор
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Родина - Ротор
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Ротора», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Ротор»

«Родина» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Родина
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