Составы команд
Родина
Родина
4-1-1-3-1
13
Волков
49
Дятлов
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
50
Фищенко
38
Мусаев
80
Концевой
7
Папе
9
Максименко
99
Тимошенко
4-2-3-1
13
Чагров
24
Коротков
24
Клещенко
17
Фомин
13
Бардыбахин
13
Кайнов
6
Макаров
7
Сафронов
24
Мальцев
80
Арбузов
9
Давидян
49
Дятлов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
49
Дятлов
75
Мещанинов
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
75
Мещанинов
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
38
Мусаев
5
Егорычев
5
Егорычев
38
Мусаев
7
Папе
77
Корян
77
Корян
7
Папе
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
24
Клещенко
3
Швецов
3
Швецов
24
Клещенко
6
Макаров
10
Симонян
10
Симонян
6
Макаров
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
Остались в запасе
Родина
Ротор
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Родина - Ротор
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Ротора», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»