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  • «Милан» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«Милан» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября 2025, 20:35
Милан
24.10.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Пиза
7' Р. Леау 90+3' З. Атекаме
60' Х. Куадрадо (П) 86' М. Нзола
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
42
E. Sala
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
5
Де Винтер
14
Модрич
24
Фофана
21
Риччи
27
Леау
56
Салемакерс
29
Хименес
4-1-2-3
1
Шемпер
4
Караччоло
5
Канестрелли
39
Альбиоль
21
Бонфанти
20
Эбишер
7
Акинсанмиро
10
Трамони
18
Нзола
19
Мейстер
27
33
Бартезаги
13
Атекаме
13
Атекаме
33
Бартезаги
29
Хименес
28
Нкунку
28
Нкунку
29
Хименес
39
Альбиоль
33
Калабрези
33
Калабрези
39
Альбиоль
10
Трамони
21
Вурал
21
Вурал
10
Трамони
21
Бонфанти
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Бонфанти
19
Мейстер
32
Морео
32
Морео
19
Мейстер
Остались в запасе
Милан
Пиза
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Милан - Пиза
1
4
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
21
Офсайды
2
1
Количество передач
620
291
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Пизы», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Пиза»

«Милан» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Милан
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