24.10.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
5
Де Винтер
14
Модрич
24
Фофана
21
Риччи
27
Леау
56
Салемакерс
29
Хименес
4-1-2-3
1
Шемпер
4
Караччоло
5
Канестрелли
39
Альбиоль
21
Бонфанти
20
Эбишер
7
Акинсанмиро
10
Трамони
18
Нзола
19
Мейстер
27
33
Бартезаги
13
Атекаме
13
Атекаме
33
Бартезаги
29
Хименес
28
Нкунку
28
Нкунку
29
Хименес
39
Альбиоль
33
Калабрези
33
Калабрези
39
Альбиоль
10
Трамони
21
Вурал
21
Вурал
10
Трамони
21
Бонфанти
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Бонфанти
19
Мейстер
32
Морео
32
Морео
19
Мейстер
Остались в запасе
Милан
Пиза
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Милан - Пиза
1
4
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
21
Офсайды
2
1
Количество передач
620
291
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Пизы», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»