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  • «Спортинг» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Спортинг» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 20:50
Спортинг
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
69' Д. Катамо 86' А. Сантос
14' И. Пайшао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Жоау Симойнш
АП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
6
Дебаст
25
Инасиу
22
Фреснеда
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
20
Араухо
8
Симойнш
23
Кенда
97
Суарес
7
Тринкау
4-1-1-2-2
28
Рульи
28
Павар
26
Балерди
21
Агер
33
Эмерсон
48
Вермерен
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
14
Пайшао
7
Обамеянг
22
Веа
6
Дебаст
2
Дьоманде
2
Дьоманде
6
Дебаст
20
Араухо
2
Рейс
2
Рейс
20
Араухо
23
Кенда
10
Катамо
10
Катамо
23
Кенда
22
Фреснеда
27
Сантос
27
Сантос
22
Фреснеда
8
Симойнш
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
8
Симойнш
22
Веа
25
Гарсия
25
Гарсия
22
Веа
11
Гринвуд
62
Мурильо
62
Мурильо
11
Гринвуд
48
Вермерен
33
О'Райли
33
О'Райли
48
Вермерен
14
Пайшао
7
Гомес
7
Гомес
14
Пайшао
7
Обамеянг
47
Ваз
47
Ваз
7
Обамеянг
Остались в запасе
Спортинг
Марсель
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Спортинг - Марсель
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
ВАР
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
468
426
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Марселя», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Марсель»

«Спортинг» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Марсель Спортинг
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