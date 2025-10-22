22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спортинг
Спортинг
3-1-1-3-2
1
Силва
6
Дебаст
25
Инасиу
22
Фреснеда
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
20
Араухо
8
Симойнш
23
Кенда
97
Суарес
7
Тринкау
4-1-1-2-2
28
Рульи
28
Павар
26
Балерди
21
Агер
33
Эмерсон
48
Вермерен
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
14
Пайшао
7
Обамеянг
22
Веа
6
Дебаст
2
Дьоманде
2
Дьоманде
6
Дебаст
20
Араухо
2
Рейс
2
Рейс
20
Араухо
23
Кенда
10
Катамо
10
Катамо
23
Кенда
22
Фреснеда
27
Сантос
27
Сантос
22
Фреснеда
8
Симойнш
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
8
Симойнш
22
Веа
25
Гарсия
25
Гарсия
22
Веа
11
Гринвуд
62
Мурильо
62
Мурильо
11
Гринвуд
48
Вермерен
33
О'Райли
33
О'Райли
48
Вермерен
14
Пайшао
7
Гомес
7
Гомес
14
Пайшао
7
Обамеянг
47
Ваз
47
Ваз
7
Обамеянг
Остались в запасе
Спортинг
Марсель
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Спортинг - Марсель
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
ВАР
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
468
426
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Марселя», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»