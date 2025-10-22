22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
12
Аменда
4
Кох
3
Теате
11
Браун
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
23
Бахоя
20
Доан
7
Кнауфф
4-1-3-2
25
Мамардашвили
30
Фримпонг
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
22
Экитике
8
Собослаи
18
Гакпо
9
Исак
7
Вирц
5
Кристенсен
34
Коллинс
34
Коллинс
5
Кристенсен
7
Кнауфф
6
Скири
6
Скири
7
Кнауфф
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
23
Бахоя
9
Буркардт
9
Буркардт
23
Бахоя
20
Доан
42
Узун
42
Узун
20
Доан
16
Конате
2
Гомес
2
Гомес
16
Конате
30
Фримпонг
12
Брэдли
12
Брэдли
30
Фримпонг
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
9
Исак
14
Кьеза
14
Кьеза
9
Исак
22
Экитике
10
Салах
10
Салах
22
Экитике
Остались в запасе
Айнтрахт
Ливерпуль
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Айнтрахт - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
14
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
10
Нарушения
4
5
Офсайды
1
3
Количество передач
381
697
Сейвы
9
0
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.23
3.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Ливерпуля», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»