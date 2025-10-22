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  • «Айнтрахт» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Айнтрахт» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 20:50
Айнтрахт
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 5
Завершен
Ливерпуль
26' Р. Кристенсен
35' У. Экитике 39' В. ван Дейк 44' И. Конате 66' К. Гакпо 70' Д. Собослаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Ливерпуль
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
12
Аменда
4
Кох
3
Теате
11
Браун
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
23
Бахоя
20
Доан
7
Кнауфф
4-1-3-2
25
Мамардашвили
30
Фримпонг
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
22
Экитике
8
Собослаи
18
Гакпо
9
Исак
7
Вирц
5
Кристенсен
34
Коллинс
34
Коллинс
5
Кристенсен
7
Кнауфф
6
Скири
6
Скири
7
Кнауфф
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
23
Бахоя
9
Буркардт
9
Буркардт
23
Бахоя
20
Доан
42
Узун
42
Узун
20
Доан
16
Конате
2
Гомес
2
Гомес
16
Конате
30
Фримпонг
12
Брэдли
12
Брэдли
30
Фримпонг
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
9
Исак
14
Кьеза
14
Кьеза
9
Исак
22
Экитике
10
Салах
10
Салах
22
Экитике
Остались в запасе
Айнтрахт
Ливерпуль
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Айнтрахт - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
14
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
10
Нарушения
4
5
Офсайды
1
3
Количество передач
381
697
Сейвы
9
0
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.23
3.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Ливерпуля», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Ливерпуль»

«Айнтрахт» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль Айнтрахт
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